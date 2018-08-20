У ДТП під Дніпром постраждали 16 осіб, поліція порушила справу

Аварія сталася сьогодні вранці

У результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) під Дніпром постраждали 16 осіб, за фактом аварії поліція порушила справу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби облуправління Нацполіції.

Як зазначається, сьогодні вранці, 20 серпня, у Дніпропетровській області поблизу смт Обухівка вантажний автомобіль зіштовхнувся із пасажирським автобусом "Еталон", внаслідок аварії постраждали 15 дорослих та одна дитина. Автобус слідував із с. Зоря до Дніпра.

Фото: ДТП у Дніпропетровській області (dsns.gov.ua)

"Автобус рухався по правій крайній полосі, коли його наздогнав вантажний автомобіль. Внаслідок зіткнення автобус з пасажирами перекинувся на правий бік", - йдеться у повідомленні.

За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, раніше одне з місцевих видань повідомляло, що внаслідок ДТП під Дніпром постраждали 13 осіб.

Зазначимо, вчора у Львівській області поблизу Золочева у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) потрапив автобус з 44 туристами.