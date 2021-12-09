ДТП під Черніговом: водія вантажівки заарештували на два місяці

Водію вантажівки, який, за версією слідства, влаштував смертельну аварію під Черніговом з 13 загиблими, обрали запобіжний захід. Його взяли під варту строком на два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media .

Також повідомляється, що на суді підозрюваний заявив, що не вважає себе винним. За версією слідства, він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та врізався у маршрутку. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Повідомляється, що Новозаводський районний суд Чернігова задовольнив клопотання прокуратури щодо взяття водія фури під варту. Він пробуде під арештом щонайменше два місяці.

Нагадавши, ДТП за участю маршрутки і фури сталася 7 грудня. В результаті аварії 11 осіб загинули на місці, ще двоє померли в кареті швидкої допомоги і в лікарні. Також відомо про сімох постраждалих.

Зазначимо, сьогодні Кабінет міністрів створив комісію з розслідування смертельної ДТП під Черніговом.