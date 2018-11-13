У ДТП в Чехії загинули четверо українців

Фото: ДТП у Чехії (скріншот відео)

Серед загиблих - мешканці Виноградівського та Хустського районів Закарпаття

У Чехії в районі міста Тришинець мікроавтобус з п’ятьма громадянами України зіткнувся з вантажним автомобілем, внаслідок чого четверо українців загинули, жінку у важкому стані доправлено до лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Закарпаття".

За інформацією видання, дорожно-транспортна пригода трапилася у неділю, 11 листопада.

У мікроавтобусі Mercedes їхали жителі Закарпаття, серед загиблих - мешканці Виноградівського та Хустського районів.

Фото: на місці ДТП з українцями в Чехії

Посольство України у Празі наразі ніякої інформації щодо події не надало.

Нагадаємо, у Харкові на вулиці Полтавський Шлях автомобіль "ВАЗ" в’їхав у пасажирський автобус. Водій та пасажир легковика були доправлені до лікарні, із пасажирів автобуса ніхто не постраждав.

Раніше у Харківській області водій автомобіля Lexus на пішохідному переході збив двох чоловіків, які від отриманих травм загинули на місці аварії.