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У ДТП в Чехії загинули четверо українців

Новини » Надзвичайні події    13.11.2018 - 00:17
У ДТП в Чехії загинули четверо українців
Фото: ДТП у Чехії (скріншот відео)

Серед загиблих - мешканці Виноградівського та Хустського районів Закарпаття

У Чехії в районі міста Тришинець мікроавтобус з п’ятьма громадянами України зіткнувся з вантажним автомобілем, внаслідок чого четверо українців загинули, жінку у важкому стані доправлено до лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Закарпаття".

За інформацією видання, дорожно-транспортна пригода трапилася у неділю, 11 листопада.

У мікроавтобусі Mercedes їхали жителі Закарпаття, серед загиблих - мешканці Виноградівського та Хустського районів.

 

Фото: на місці ДТП з українцями в Чехії

Посольство України у Празі наразі ніякої інформації щодо події не надало.

Нагадаємо, у Харкові на вулиці Полтавський Шлях автомобіль "ВАЗ" в’їхав у пасажирський автобус. Водій та пасажир легковика були доправлені до лікарні, із пасажирів автобуса ніхто не постраждав.

Раніше у Харківській області водій автомобіля Lexus на пішохідному переході збив двох чоловіків, які від отриманих травм загинули на місці аварії.

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