У ДТП в Чехії загинули четверо українців

Серед загиблих - мешканці Виноградівського та Хустського районів Закарпаття
У Чехії в районі міста Тришинець мікроавтобус з п’ятьма громадянами України зіткнувся з вантажним автомобілем, внаслідок чого четверо українців загинули, жінку у важкому стані доправлено до лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Закарпаття".
За інформацією видання, дорожно-транспортна пригода трапилася у неділю, 11 листопада.
У мікроавтобусі Mercedes їхали жителі Закарпаття, серед загиблих - мешканці Виноградівського та Хустського районів.
Фото: на місці ДТП з українцями в Чехії
Посольство України у Празі наразі ніякої інформації щодо події не надало.
Нагадаємо, у Харкові на вулиці Полтавський Шлях автомобіль "ВАЗ" в’їхав у пасажирський автобус. Водій та пасажир легковика були доправлені до лікарні, із пасажирів автобуса ніхто не постраждав.
Раніше у Харківській області водій автомобіля Lexus на пішохідному переході збив двох чоловіків, які від отриманих травм загинули на місці аварії.