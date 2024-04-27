ДТП в Броварах с участием главы РГА: в каком состоянии пострадавшие

Что известно о ДТП

Напомним, в пятницу, 26 апреля, в Броварах под Киевом произошло ДТП с участием главы Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко.

Как известно, Майбоженко был в состоянии алкогольного опьянения и сбил людей на пешеходном переходе. Драгер показал, что в организме чиновника было 2.31 промилле алкоголя.

В результате аварии пострадали четыре человека, среди них ребенок 2,5 лет.

Местные власти уже заявили, что Майбоженко уволят с должности. Что известно о скандальном чиновнике - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.