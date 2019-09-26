ДТП у Броварах: керівництво поліції охорони Київської області відсторонили від обов'язків

За фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Броварах, з участю співробітника управління поліції охорони, розпочате розслідування. Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, передає прес-служба відомства.

Як повідомив керівник Нацполіції, весь керівний склад поліції охорони Київської області був відсторонений від виконання службових обов'язків. Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 286 КК України.

"Мною прийнято рішення відсторонити весь керівний склад управління поліції охорони в області від виконання службових обов’язків та призначити службове розслідування. У найближчі дні громадськість буде повідомлена про жорсткі заходи реагування", - зазначив він.

Наразі поліція проводить слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Броварах автомобіль в'їхав в зупинку з людьми. В результаті ДТП одна людина загинула та ще двоє були травмовані. З'ясувалося, що за кермом автомобіля перебував співробітник поліції охорони Київської області. Тоді в поліції заявляли про відсторонення начальника Державної охоронної служби Київської області.

Також РБК-Україна писало, що вночі 26 вересня у Києві сталася ДТП з участю вантажівки. Водій вантажівки не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку громадського транспорту на вулиці Братиславська. Після зіткнення водія затиснуло в салоні транспортного засобу, його діставали рятувальники.