ДТП у Броварах: поліцейського взяли під варту

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Поліцейського взяли під варту без визначення застави

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід поліцейському, який скоїв смертельна дорожньо-транспортна пригода в Броварах. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.

Повідомляється, що поліцейського взяли під варту без визначення розміру застави.

"За принципової позиції прокуратури області Голосіївський районний суд міста Києва працівнику поліції, який допустив наїзд на пішоходів у місті Бровари, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що правоохоронцю загрожує позбавлення волі до 8 років.

Нагадаємо, 16 лютого у Броварах п'яний поліцейський збив на пішохідному переході двох людей. В результаті один чоловік загинув, ще один із травмами доставлений в лікарню. Винуватець ДТП намагався втекти з місця події.

Пізніше стало відомо, що винуватцем аварії виявився один з керівників взводу полку поліції особливого призначення поліції в Київській області. 17 лютого начальник поліції Київської області Андрій Небитов підписав наказ про його звільнення.