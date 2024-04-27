RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ДТП в Броварах: главе РВА избрали меру пресечения

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Карина Левицкая

Главе РГА в Броварах Владимиру Майбоженко, который 26 апреля в пьяном состоянии совершил аварию с четырьмя пострадавшими, избрали меру пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса Генерального прокурора.

По ходатайству прокуроров Майбоженку, который накануне совершил ДТП с четырьмя пострадавшими, избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 26 апреля, чиновник Майбоженко влетел на авто в толпу на пешеходном переходе. В результате ДТП пострадали 4 человека, среди них - ребенок. Известно, что двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Подробнее об аварии и том, что известно о главе РГА в Броварах, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бровары