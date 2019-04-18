У ДТП з автобусом на Мадейрі загинули 29 громадян Німеччини

В результаті дорожньо-транспортної пригоди з туристичним автобусом на острові Мадейра в Португалії в середу, 17 квітня, загинули 29 осіб, всі вони громадяни Німеччини. Про це повідомив президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Раніше повідомлялося про 28 загиблих і 28 постраждалих, але один з поранених помер у лікарні.

За даними влади, двоє постраждалих - громадяни Португалії, решта - громадяни Німеччини.

Також повідомлялося, що всього в автобусі перебувало близько 50 осіб, серед загиблих - 11 чоловіків та 17 жінок. За попередньою і нформации дітей серед постраждалих і загиблих немає.

Співробітники німецького посольства в Лісабоні підтримують зв'язок з місцевою владою, в МЗС ФРН створено оперативний кризовий штаб.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода на Мадейрі сталося на крутому повороті над схилом, на якому розташовано кілька будинків. За однією з попередніх версій, через відмову гальм автобус вилетів з дороги, перекинувся і впав на один з будинків.