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ДТП з автобусом в Єгипті: українців серед жертв немає

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України перевірило, чи є українці серед жертв та постраждалих в дорожньо-транспортній аварії в Єгипті. Там автобус, який прямував з курортного Шарм-еш-Шейху, перевернувся дорогою до Каїра.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.

"За інформацією МЗС, громадян України немає серед постраждалих внаслідок ДТП в Єгипті немає", - повідомив представник міністерства.

Нагадаємо, 4 вересня в Єгипті перевернувся автобус, який їхав з Шарм-еш-Шейху до Каїра. В результаті аварії 12 людей загинули та понад 30 постраждали. Серед жертв та загиблих є діти. Причини аварії поки не називають.

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