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ДТЭК ввел в работу 25 новых лав для обеспечения энергосистемы углем

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Понедельник 21 ноября 2022 14:59
ДТЭК ввел в работу 25 новых лав для обеспечения энергосистемы углем Фото: ДТЭК ввел в работу 25 новых лав для обеспечения энергосистемы углем (gmk center)
Автор: Юлия Бойко

Угледобывающие предприятия ДТЭК несмотря на войну смогли сохранить добычу угля на прошлогоднем уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Для этого за 10 месяцев года было введено в работу 23 новых лав. Еще 2 лавы введены в ноябре.

"На энергетическом фронте труд каждого шахтера так же важен, как и каждого энергетика. Чтобы не смотря ни на что, в домах украинцев было и свет, и тепло, его нужно не только выработать и доставить, но и иметь для этого достаточно топлива. Об этом украинские шахтеры заботятся день и ночь", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

Обеспечение собственных ТЭС топливом является приоритетом, но в ДТЭК также нашли возможность поддержать углем и государственную генерацию. Для нужд государственных ТЭС ранее было отгружено 100 тысяч тонн топлива. Еще 10 тысяч тонн планируется отгрузить в ближайшее время.

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ДТЭК
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