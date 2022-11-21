ДТЭК ввел в работу 25 новых лав для обеспечения энергосистемы углем

Для этого за 10 месяцев года было введено в работу 23 новых лав. Еще 2 лавы введены в ноябре.

"На энергетическом фронте труд каждого шахтера так же важен, как и каждого энергетика. Чтобы не смотря ни на что, в домах украинцев было и свет, и тепло, его нужно не только выработать и доставить, но и иметь для этого достаточно топлива. Об этом украинские шахтеры заботятся день и ночь", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

Обеспечение собственных ТЭС топливом является приоритетом, но в ДТЭК также нашли возможность поддержать углем и государственную генерацию. Для нужд государственных ТЭС ранее было отгружено 100 тысяч тонн топлива. Еще 10 тысяч тонн планируется отгрузить в ближайшее время.