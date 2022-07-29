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ДТЕК вважає пріоритетним розвиток "зеленої" енергетики в рамках післявоєнного відновлення

Фото: ДТЕК вважає пріоритетним розвиток "зеленої" енергетики в рамках післявоєнного відновлення (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Компанія ДТЕК вважає пріоритетним розвиток відновлюваної енергетики в рамках післявоєнного відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію S&P Global.

За словами генерального директора ДТЕК Максима Тімченка, необхідно не лише відновлювати пошкоджену росіянами інфраструктуру, але й на створенні нових генеруючих потужностей, зокрема з відновлюваних джерел енергії.

"У нас є дуже хороші умови для будівництва багатьох відновлюваних джерел енергії", - сказав він.

Тімченко підкреслив, що в Україні велика швидкість вітру, гарна сонячна погода та "набагато менш бюрократичний" етап розвитку галузі в порівнянні з іншими регіонами Європи.

Нагадаємо, Україна презентувала у Лугано план будівництва 30 ГВт "зеленої" енергетики до 2032 року. Загалом інвестиції в енергетичну незалежність та "зелений" курс оцінені в 130 млрд доларів.

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ДТЕК