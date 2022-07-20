ДТЕК надав медикам і військовим безкоштовну електроенергію на 178 млн гривень

"Підтримка України є пріоритетом компанії ДТЕК та її акціонера Ріната Ахметова. Ми продовжуємо робити свій вклад у перемогу над окупантами й надалі допомагатимемо нашим лікарям та захисникам, щоб якнайшвидше звільнити країну від загарбників", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Всього електроенергію від ДТЕК отримує понад 100 медичних та військових закладів. Зокрема безкоштовною електроенергією була забезпечена Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова, Днiпропетровська обласна дитяча клiнiчна лiкарня, Київська міська клінічна лікарня №8 та інші.

За п’ять місяців, з лютого 2022 р., загальне споживання підприємств критичної інфраструктури склало 31,57 млн кВт∙год.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни підприємства Ріната Ахметова, його благодійний фонд і футбольний клуб "Шахтар" направили на допомогу Україні 2,7 млрд грн.