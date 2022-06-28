ДТЕК передав прифронтовим громадам Донецької області ліхтарі й енергетичне обладнання

"ДТЕК Енерго доставила прифронтовим громадам Донеччини чергову партію гуманітарної допомоги від Schneider Electric", - повідомили в компанії.

Для потреб мешканців Донецької області було передано сучасне обладнання для відновлення електропостачання в будинках, а також прожектори, мобільні ліхтарі (налобні та кишенькові), подовжувачі та ізоляційні стрічки.

Крім того, громадам також були передані автономні ліхтарі на портативних сонячних панелях, які можна використовувати як зарядний пристрій для телефону.

Нагадаємо, ДТЕК передав Державній службі з надзвичайних ситуацій розвідувальний та підводний дрони для розмінування територій Чернігівської області.

Також з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ДТЕК спрямував на підтримку ЗСУ, сил територіальної оборони та гуманітарну допомогу майже 500 млн гривень.