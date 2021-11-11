ДТЕК Ахметова підтримає державну генерацію в умовах дефіциту вугілля, - заява компанії

"У відповідь на маніпулятивні звинувачення у тому, що від компанії звучать погрози на адресу державних службовців, заявляємо наступне. Компанія ДТЕК завжди була і залишається прихильником конструктивної роботи з органами державної влади та всіма учасниками ринку. ДТЕК знаходиться у постійному діалозі з Міністерством енергетики, регулятором, системним оператором, іншими виробниками", - заявили в компанії.

ДТЕК наголошує, що виконає всі свої зобов'язання та підтримає державну генерацію в умовах дефіциту вугілля.

"Шахтарі та енергетики компанії працюють 24 години на добу для забезпечення стабільної роботи енергосистеми. ТЕС ДТЕК працюють максимальним складом обладнання. Станції несуть рекордне навантаження та беззастережно виконують усі команди диспетчера НЕК "Укренерго". Для стабільної роботи енергоблоків ТЕС за 10 місяців цього року ДТЕК направив на ремонтну кампанію 1,9 млрд грн", - йдеться в заяві.

Компанія докладає максимум зусиль для імпорту вугілля та гарантує, що всі її ТЕС будуть забезпечені вугіллям у цей осінньо-зимовий період. У безпрецедентно складних умовах компанія імпортує понад 1,6 млн тонн із США, Польщі, Казахстану, Колумбії.

"ДТЕК сприяє постачанню вугілля для державної генеруючої компанії та інших приватних виробників, які страждають від дефіциту палива. Як товарний кредит компанія вже надала іншим виробникам близько 60 тис. тонн вугілля. Ми закликаємо всіх об’єднати зусилля для виходу країни з енергетичної кризи", - повідомили в компанії.