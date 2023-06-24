В ГСЧС показали, как рассказать детям что такое граната и их опасность

В ГСЧС советуют начать разговор с того, знает ли ребенок, как выглядит граната. Это связано с тем, что очень часто у малышей могут быть самые разные ответы.

Родителям необходимо выслушать все варианты и показать, как на самом деле выглядит взрывчатка. После этого следует объяснить, насколько этот предмет опасен.

Враг может приклеить их к стволам деревьев, спрятать среди травы, кустов в парках и лесах, на площадках или даже в бытовых предметах в тех городах, где велись боевые действия.

Фото: ГСЧС (t.me/dsns_telegram)

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В результате разрушения плотины часть населенных пунктов Херсонской области начало затапливаться. При этом под водой оказались минные поля, установленные врагом на левобережье региона.

Эти мины дрейфуют в сторону Черного моря. Их может выносить на берег. В частности, в Одесской области уже уничтожена одна такая мина.

О минной опасности уже предупредили в ОК "Юг". Там заявляют, что в Днепре находится большое количество мин.

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