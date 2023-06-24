RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ГСЧС показали, как рассказать детям что такое граната и их опасность

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Очень часто дети не знают, как выглядит опасный взрывной предмет. Поэтому спасатели ГСЧС напомнили родителям, как лучше рассказать малышам, что такое мины и гранаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

В ГСЧС советуют начать разговор с того, знает ли ребенок, как выглядит граната. Это связано с тем, что очень часто у малышей могут быть самые разные ответы.

Родителям необходимо выслушать все варианты и показать, как на самом деле выглядит взрывчатка. После этого следует объяснить, насколько этот предмет опасен.

Враг может приклеить их к стволам деревьев, спрятать среди травы, кустов в парках и лесах, на площадках или даже в бытовых предметах в тех городах, где велись боевые действия.

Фото: ГСЧС (t.me/dsns_telegram)

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В результате разрушения плотины часть населенных пунктов Херсонской области начало затапливаться. При этом под водой оказались минные поля, установленные врагом на левобережье региона.

Эти мины дрейфуют в сторону Черного моря. Их может выносить на берег. В частности, в Одесской области уже уничтожена одна такая мина.

О минной опасности уже предупредили в ОК "Юг". Там заявляют, что в Днепре находится большое количество мин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧСВойна России против Украины