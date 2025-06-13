"Дружеский огонь"? В Донецкой области разбился российский Су-25 (видео)

Во время боевого вылета в Донецкой области разбился российский штурмовик Су-25. Вероятно, его сбил собственный напарник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Fighterbomber и AviVector.
Российский блогер и автор авиационного Telegram-канала Fighterbomber Илья Туманов сегодня днем сообщил, что в Донецкой области разбился российский Су-25.
Есть вероятность, что самолет мог сбить другой российский пилот.
Позже Туманов выставил видео с моментом крушения и заявил, что "причины крушения Су-25, можно сказать, установлены".
"Летчик в госпитале. Сломана рука. Что здесь было нарушено и кто в этой аварии виноват, разберется комиссия", - добавил Туманов.
Инцидент также подтвердил и украинский OSINT-аналитик AviVector.
В его сообщении говорилось, что во время выполнения боевого вылета пара штурмовиков Су-25 с аэродрома "Таганрог-Центральный" действовала на Угледарско-Авдеевском направлении.
"В ходе миссии один из самолетов потерпел крушение и разбился", - сообщил AviVector.
В свою очередь OSINTtechnical заявил, что сегодня утром пилот российских ВВС на самолете Су-25 случайно сбил своего крылатого товарища неуправляемыми ракетами над Донецкой областью.
Заметим, что это не первый случай "дружественного огня" в России. В частности, в прошлом году российские СМИ сообщили, что в акватории Азовского моря были атакованы буксир "Инженер Смирнов" и баржа "Секция-179".
В ВМС не исключали, что причиной удара стал именно удар самих россиян.
Еще ранее сообщалось, что оккупанты сбили собственный вертолет Ми-8МТВ-5. Экипаж тогда погиб.
При этом сами захватчики уже и не скрывали, что "дружественный огонь" уже не редкость.
Заметим, что представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат даже назвал вероятную причину того, почему оккупанты сбивают свою военную авиацию.
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