"Дружеский огонь"? В Донецкой области разбился российский Су-25 (видео)

Во время боевого вылета в Донецкой области разбился российский штурмовик Су-25. Вероятно, его сбил собственный напарник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Fighterbomber и AviVector .

Российский блогер и автор авиационного Telegram-канала Fighterbomber Илья Туманов сегодня днем сообщил, что в Донецкой области разбился российский Су-25.

Есть вероятность, что самолет мог сбить другой российский пилот.

Позже Туманов выставил видео с моментом крушения и заявил, что "причины крушения Су-25, можно сказать, установлены".

"Летчик в госпитале. Сломана рука. Что здесь было нарушено и кто в этой аварии виноват, разберется комиссия", - добавил Туманов.

Инцидент также подтвердил и украинский OSINT-аналитик AviVector.

В его сообщении говорилось, что во время выполнения боевого вылета пара штурмовиков Су-25 с аэродрома "Таганрог-Центральный" действовала на Угледарско-Авдеевском направлении.

"В ходе миссии один из самолетов потерпел крушение и разбился", - сообщил AviVector.

В свою очередь OSINTtechnical заявил, что сегодня утром пилот российских ВВС на самолете Су-25 случайно сбил своего крылатого товарища неуправляемыми ракетами над Донецкой областью.