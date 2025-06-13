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"Дружеский огонь"? В Донецкой области разбился российский Су-25 (видео)

Украина, Пятница 13 июня 2025 20:21
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"Дружеский огонь"? В Донецкой области разбился российский Су-25 (видео) Фото: в Донецкой области разбился российский самолет Су-25 (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Во время боевого вылета в Донецкой области разбился российский штурмовик Су-25. Вероятно, его сбил собственный напарник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Fighterbomber и AviVector.

Российский блогер и автор авиационного Telegram-канала Fighterbomber Илья Туманов сегодня днем сообщил, что в Донецкой области разбился российский Су-25.

Есть вероятность, что самолет мог сбить другой российский пилот.

Позже Туманов выставил видео с моментом крушения и заявил, что "причины крушения Су-25, можно сказать, установлены".

"Летчик в госпитале. Сломана рука. Что здесь было нарушено и кто в этой аварии виноват, разберется комиссия", - добавил Туманов.

Инцидент также подтвердил и украинский OSINT-аналитик AviVector.

В его сообщении говорилось, что во время выполнения боевого вылета пара штурмовиков Су-25 с аэродрома "Таганрог-Центральный" действовала на Угледарско-Авдеевском направлении.

"В ходе миссии один из самолетов потерпел крушение и разбился", - сообщил AviVector.

В свою очередь OSINTtechnical заявил, что сегодня утром пилот российских ВВС на самолете Су-25 случайно сбил своего крылатого товарища неуправляемыми ракетами над Донецкой областью.

"Дружественный огонь" в России

Заметим, что это не первый случай "дружественного огня" в России. В частности, в прошлом году российские СМИ сообщили, что в акватории Азовского моря были атакованы буксир "Инженер Смирнов" и баржа "Секция-179".

В ВМС не исключали, что причиной удара стал именно удар самих россиян.

Еще ранее сообщалось, что оккупанты сбили собственный вертолет Ми-8МТВ-5. Экипаж тогда погиб.

При этом сами захватчики уже и не скрывали, что "дружественный огонь" уже не редкость.

Заметим, что представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат даже назвал вероятную причину того, почему оккупанты сбивают свою военную авиацию.

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