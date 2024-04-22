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Второму подозреваемому в расстреле полицейских в Винницкой области избрали меру пресечения

Фото: подозреваемого в убийстве полицейского поместят в СИЗО (Facebook Ивана Выговского)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Суд решил избрать меру пресечения в виде ареста второму подозреваемому в нападении на полицейских в Винницкой области.

Об этом сообщают источники РБК-Украина.

По информации собеседников издания, речь о 26-летнем подозреваемом Виталии Василаке. 

Судья также решил не предусматривать для Василаке возможности внести залог для выхода из СИЗО. 

Отметим, сегодня, 22 апреля, суд также избрал меру пресечения отцу Виталия Валерию Василаке. Его поместят в следственный изолятор. 

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 20 апреля злоумышленники напали на полицейских в Винницкой области. Правоохранители хотели проверить их автомобиль, но мужчины не согласились и открыли огонь. В результате один полицейский был убит, а второй - получил ранения.

Полицейские начали поиск нападавших. Их обнаружили уже на следующий день в Одесской области. Злоумышленниками оказались двое военнослужащих - отец и сын, которые самовольно покинули военную часть.

Теперь за расстрел полицейских злоумышленникам грозит пожизненный срок.

Более детально об инциденте - в материале РБК-Украина.

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Винницкая областьСудМера пресеченияПолицейские