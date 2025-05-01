Дроны попали по железной дороге в Одесской области: погиб работник, что с движением поездов

"Одесская область и железнодорожная инфраструктура региона этой ночью находилась под вражеским обстрелом", - говорится в сообщении.

Во время атаки погиб железнодорожник

На рабочих местах обошлось без жертв, однако, к сожалению, вражеская атака на Одессу унесла жизнь железнодорожника в его собственном доме.

Что известно о повреждениях и движении поездов

Один из участков поврежден: пострадали пути, контактная сеть и три грузовых вагона.

"Пассажирские поезда курсируют по графику", - констатировали в УЗ.

В то же время железнодорожники проводят оперативные восстановительные работы, чтобы грузовые поезда курсировали в порты без помех - сейчас они следуют альтернативным маршрутом.