RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Дроны попали по железной дороге в Одесской области: погиб работник, что с движением поездов

Фото: дроны попали по железной дороге в Одесской области, погиб работник (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время атаки дронов по Одессе и области погиб железнодорожник. Есть повреждения, в УЗ объяснили, есть ли сбои в движении поездов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Одесская область и железнодорожная инфраструктура региона этой ночью находилась под вражеским обстрелом", - говорится в сообщении.

Во время атаки погиб железнодорожник

На рабочих местах обошлось без жертв, однако, к сожалению, вражеская атака на Одессу унесла жизнь железнодорожника в его собственном доме.

Что известно о повреждениях и движении поездов

Один из участков поврежден: пострадали пути, контактная сеть и три грузовых вагона.

"Пассажирские поезда курсируют по графику", - констатировали в УЗ.

В то же время железнодорожники проводят оперативные восстановительные работы, чтобы грузовые поезда курсировали в порты без помех - сейчас они следуют альтернативным маршрутом.

 

Атака дронов на Одессу

Поздно вечером 30 апреля в Одессе прогремели взрывы - город подвергся интенсивной атаке вражеских дронов-камикадзе.

В результате обстрела серьезно пострадала гражданская инфраструктура, возникли масштабные пожары. В областной администрации подтвердили: повреждены многие объекты, в том числе жилые дома.

Впоследствии стало известно, что в результате дроновой атаки погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Удар также задел многоэтажки, супермаркет и школу.

Позже стало известно, что из-за обстрела Одессы пострадали 15 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяОдессаВойна в УкраинеДрони