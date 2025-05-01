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Дроны попали по железной дороге в Одесской области: погиб работник, что с движением поездов

Одесская область, Четверг 01 мая 2025 08:34
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Дроны попали по железной дороге в Одесской области: погиб работник, что с движением поездов Фото: дроны попали по железной дороге в Одесской области, погиб работник (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время атаки дронов по Одессе и области погиб железнодорожник. Есть повреждения, в УЗ объяснили, есть ли сбои в движении поездов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Одесская область и железнодорожная инфраструктура региона этой ночью находилась под вражеским обстрелом", - говорится в сообщении.

Во время атаки погиб железнодорожник

На рабочих местах обошлось без жертв, однако, к сожалению, вражеская атака на Одессу унесла жизнь железнодорожника в его собственном доме.

Что известно о повреждениях и движении поездов

Один из участков поврежден: пострадали пути, контактная сеть и три грузовых вагона.

"Пассажирские поезда курсируют по графику", - констатировали в УЗ.

В то же время железнодорожники проводят оперативные восстановительные работы, чтобы грузовые поезда курсировали в порты без помех - сейчас они следуют альтернативным маршрутом.

Атака дронов на Одессу

Поздно вечером 30 апреля в Одессе прогремели взрывы - город подвергся интенсивной атаке вражеских дронов-камикадзе.

В результате обстрела серьезно пострадала гражданская инфраструктура, возникли масштабные пожары. В областной администрации подтвердили: повреждены многие объекты, в том числе жилые дома.

Впоследствии стало известно, что в результате дроновой атаки погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Удар также задел многоэтажки, супермаркет и школу.

Позже стало известно, что из-за обстрела Одессы пострадали 15 человек.

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