Дроны попали по железной дороге в Одесской области: погиб работник, что с движением поездов
Во время атаки дронов по Одессе и области погиб железнодорожник. Есть повреждения, в УЗ объяснили, есть ли сбои в движении поездов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
"Одесская область и железнодорожная инфраструктура региона этой ночью находилась под вражеским обстрелом", - говорится в сообщении.
Во время атаки погиб железнодорожник
На рабочих местах обошлось без жертв, однако, к сожалению, вражеская атака на Одессу унесла жизнь железнодорожника в его собственном доме.
Что известно о повреждениях и движении поездов
Один из участков поврежден: пострадали пути, контактная сеть и три грузовых вагона.
"Пассажирские поезда курсируют по графику", - констатировали в УЗ.
В то же время железнодорожники проводят оперативные восстановительные работы, чтобы грузовые поезда курсировали в порты без помех - сейчас они следуют альтернативным маршрутом.
Атака дронов на Одессу
Поздно вечером 30 апреля в Одессе прогремели взрывы - город подвергся интенсивной атаке вражеских дронов-камикадзе.
В результате обстрела серьезно пострадала гражданская инфраструктура, возникли масштабные пожары. В областной администрации подтвердили: повреждены многие объекты, в том числе жилые дома.
Впоследствии стало известно, что в результате дроновой атаки погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Удар также задел многоэтажки, супермаркет и школу.
Позже стало известно, что из-за обстрела Одессы пострадали 15 человек.
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