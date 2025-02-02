Драпатый отреагировал на убийство военнослужащего ТЦК в Пирятине

Убийство военнослужащего ТЦК в Пирятине является красной линией, которую нельзя пересекать. Реакция власти должна быть жесткой и молниеносной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого.

"Убийства военных в тылу - это красная линия, которую нельзя пересекать. Мы не имеем права молча наблюдать за нарастающей волной пренебрежения к защитникам Украины - это за гранью того, что можно терпеть", - сказал он.

Драпатый считает, что все не происходит внезапно, потому что уже были случаи унижения и агрессии в отношении украинских защитников, но при этом не было острой реакции общества на это.

"Теперь имеем прямые вооруженные нападения. Так действует враг. Он работает с нами и между нами, пока мы смотрим, кто что лайкнул. Нет никаких оправданий убийству военнослужащего и нападению на ТЦК", - отметил он.

Командующий Сухопутных войск говорит, что молниеносная и жесткая реакция власти - единственно возможная в ситуации произвола против военных.

"Без справедливого наказания убийц, злопыхателей и предателей, мы получим еще больше убитых в тылу побратимов. В других городах. В других кварталах. На заправках, в супермаркетах, в подъездах, на улицах, которые мы называем именами Героев", - продолжил он.

Драпатый уверен, что если общество "переварит" эти нападения, то "плохие симптомы станут диагнозом".

"Хочу верить, что в той точке, где мы сейчас, это невозможно. Потому что единственное, что отделяет нас от врага - это Силы обороны Украины, Вооруженные Силы. Пока мы теряем лучших наших людей на фронте, в тылу не должны потерять совесть. Пренебрежение к человеку в пикселе начинается там, где заканчивается достоинство", - констатирует генерал.

Он заверил, что украинцы обязаны уважать тех, кто взял в руки оружие и ценой собственной жизни защищает города, людей в них, границы, небо и землю, "наше государство, наш флаг, наш дом".