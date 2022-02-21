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У Рівному депутати влаштували бійку на сесії міськради (відео)

Автор: Кароліна Гайдук

У понеділок, 21 лютого, на позачерговому засіданні Рівненської ради у сесійній залі сталася бійка. Колишній депутат Олег Осуховський став на захист нинішнього головного лікаря Євгена Кучерука, якого хочуть звільнити з роботи.

Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на відео голови ради Інституту податкових реформ Олени Хотенко на сторінці в Facebook.

Вона заявила, що на сесію були запрошені медики з Центральної міської лікарні з вимогою підтримати рішення і не змінювати багаторічного керівника цього закладу Євгена Кучерука. Однак депутати були не згодні з цим рішенням, через це сталася бійка.

Також Хотенко зазначила, що в такий складний для України час, потрібно об'яденяться, а не розпалювати ненависть.

"У цей складний для країни час, коли ми всі повинні об'єднатися і зміцнювати обороноздатність нашої країни і міста, деякі депутати грають у свої кулуарні ігри і намагаються змінити головного лікаря, який показав високий результат у своїй роботі. І це роблять виключно через свої амбіції", - зазначила Хотенко.

Відзначимо, що журналіст Юрій Бутусов влаштував бійку з народним депутатом від ОПЗЖ Нестором Шуфричем в прямому ефірі.

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Рівне