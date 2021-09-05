ДР Конго вимагає компенсації від російської компанії за загибель людей при витоку відходів

Рудник належить Catoca-спільному підприємству російської "Алроса" і Ангольської державної алмазної компанії Endiama.

Catoca розробляє одне з найбільших родовищ алмазів у світі — кімберлітову трубку Катока. СП належить "Алроса" (41%), Endiama (41%) і холдингу LL International Holding B. V. (18%).

"Алроса" в коментарі Reuters зазначила, що не контролює рудник. Компанія не стала розкривати інформацію про витік, так як це не входить в її обов'язки. Представник "Алроса" сказав, що компанія запропонувала свою допомогу і експертизу в ліквідації наслідків аварії.

ДР Конго має намір домагатися компенсації за принципом»забруднювач платить". Це означає, що винний у забрудненні покриватиме витрати з пом'якшення наслідків витоку. Catoca визнає витік з підприємства. СП зазначило, що негайно спробувало усунути аварію і побудувало дві дамби. Повністю пролом заклали до 9 серпня.

Витік стався в кінці липня при прориві дамби сховища відходів гірничодобувної промисловості. Вона призвела до того, що вода в річках Чікапа і Касаї забарвилася в червоний колір. Університет Кіншаси в ДР Конго заявив, що сталася безпрецедентна екологічна катастрофа. За його підрахунками постраждали близько 2 млн осіб, витік призвів до загибелі риб і тварин.