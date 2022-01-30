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У ДР Конго засудили понад 50 осіб до смертної кари за вбивство співробітників ООН

Автор: Артур Родивилов

Військовий трибунал Демократичної республіки Конго ухвалив стратити понад 50 осіб. Їх визнали винними у викраденні і загибелі двох співробітників ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Інцидент стався в березні 2017 року в провінції Касаї, де в той час йшов військовий конфлікт між армією і місцевими повстанцями.

Уточнюється, що двоє співробітників місії ООН - громадянка Швеції Зайда Каталан і громадянин Сполучених Штатів Майкл Шарп - були викрадені, а потім вбиті.

Військовий трибунал розглядав справи 54 місцевих жителів - серед цієї кількості, двоє були виправдані, ще одна людина засуджена до 10 років в'язниці, а решта 51 людина засуджені на смертну кару.

Проте через мораторій на смертну кару, що діє з 2003 року, "смертники" будуть відбувати довічне ув'язнення.

Нагадаємо, в січні 2021 Демократичній республіці Конго загинув український військовослужбовець 11-ї окремої бригади армійської авіації "Херсон" - старший лейтенант ЗСУ Олександр Мулявка.

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Конго