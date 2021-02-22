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У ДР Конго через напад на колону ООН загинув посол Італії

Автор: Ігор Литвиненко

Демократичної Республіки Конго стався напад на автомобільну колону Організації Об'єднаних Націй. В результаті атаки загинули три людини, серед яких посол Італії в ДР Конго Лука Аттаназіо.

Про це повідомляє The Independent.

Зазначається, що невідомі здійснили напад у місті Гома. Метою нападу могла стати спроба викрадення.

Двома іншими жертвами атаки стали водій транспортного засобу і поліцейський-карабінер, який супроводжував італійського посла.

Відзначимо, на території ДР Конго був введений миротворчий контингент ООН в кінці 1999 року, після того, як роком раніше у країні почалася Друга конголезька війна. При цьому завершити війну вдалося лише в 2003 році. Однак у 2012-2013 роках спалахнули нові військові дії між урядовими силами за підтримки ООН і повстанцями.

Нагадаємо, в січні в Демократичній республіці Конго загинув український військовослужбовець Олександр Мулявка. Причини смерті не повідомлялися.

Також РБК-Україна писало, що ще один українська військових загинув у ДР Конго на початку грудня. Тоді причиною смерті стала зупинка серця.

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Новини України ІталіяпосолвойнаКонго
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