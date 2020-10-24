Дощі на заході, півдні та центрі: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 24 жовтня, у західних, північних та центральних областях очікуються дощі, однак на всій іншій території України опадів не передбачають. Температура повітря в регіонах коливатиметься від +13 до +23 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, дощі сьогодні вкриють усю західну, північну Україну, а також Житомирську та Київську область. У всіх інших регіонах очікується мінлива хмарність.

У західних областях температура повітря день буде становити від +14 до +17, а вночі від +7 до +10.

У центральних та північних областях температура вдень буде в межах +14 +18, а вночі вона опуститься до +7 +10.

У південних та східних областях температура вдень спостерігатиметься від +13 до +23. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +5 +11.

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві та області йтимуть дощі. Температура повітря вдень коливатиметься від +12 до +17, а вночі від +8 до +10.

Нагадаємо, в Україні на вихідних очікується погіршення погоди. Місцями будуть невеликі дощі, а на заході похолодає.

Крім того, в східних і південних регіонах 24 жовтня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також РБК-Україна писало, що до кінця жовтня в Україні очікується тепла погода, як для цієї пори року.