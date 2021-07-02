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Дощі не відступають, але на сході України сухо

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Київ, П'ятниця 02 липня 2021 08:00
Дощі не відступають, але на сході України сухо Фото: в Україні дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьгодні знову йдуть дощі у більшості областей. Температура повітря буде коливатись від +22 до +31.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні дощі накриють більшість областей України. Сухо буде тільки в Дніпровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях.

На заході Україні вдень очікується +22+26, а вночі +15+18.

На півночі країни передають вдень +27+29, а вночі +17+19.

У центрі країни вдень буде +26+31, а вночі +17+19.

На півдні країни вдень буде +26+31, а вночі +18+21.

На сході вдень буде +29+31, а вночі +17+19.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні також дощі. Температура повітря вдень складе +26+28, а вночі +18+20.

Нагадаємо, погода з початку липня буде обумовлена впливом поля зниженого тиску з нестійкою атмосферою, що призведе до значних опадів.

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