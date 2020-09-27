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Дощі з грозами по всій Україні і до +26 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Україна , Неділя 27 вересня 2020 10:04
Дощі з грозами по всій Україні і до +26 тепла: прогноз погоди на сьогодні
Фото: дощ (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Погода в Україні в неділю, 27 вересня, буде дощовою у всіх регіонах, крім Луганської області. Температура повітря прогріється до +26 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, в центральних і північних областях очікується від +19 до +25 тепла, а вночі від +12 до 15 градусів.

У південно-східних областях буде від +22 до +26 тепла вдень та +13 +18 вночі.

На заході України буде прохолодніше. Температура повітря вдень становитиме від +14 до +18 тепла, вночі буде від +11 до +15 градусів.

Дощі з грозами по всій Україні і до +26 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні на 27 вересня (meteo.gov.ua)

У Києві сьогодні очікується від +19 до +21 тепла вдень, від +14 до +16 градусів вночі. В області буде схожа температурна ситуація.

Дощі з грозами по всій Україні і до +26 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві та області на 27 вересня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, через негоду на заході рівень води у річках може піднятися на 1,5 метра.

Також РБК-Україна писало, що у Києві та Київській області очікуються сильні пориви вітру. Вони можуть досягати 20 метрів за секунду.

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