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"Долбо**б": Зеленский резко отреагировал на идею Путина с "Орешником"

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин "долбо**б". Поскольку он хочет провести эксперимент с "Орешником".

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский написал у себя в Twitter.

У себя в микроблоге Зеленский опубликовал видео на котором Путин во время сегодняшнего выступления призвал провести так называемую "высокотехнологичную дуэль". Путин предложил Западу расположить системы противовоздушной обороны в Киеве, чтобы попытаться перехватить российскую ракету.

"Люди гибнут, а ему "интересно"... Долбо**б", - написал Зеленский.

Скандальная идея Путина

Ранее мы писали о том, что российский диктатор Владимир Путин предложил странам Запада провести "высокотехнологичную дуэль".

Он заявил, что партнеры Украины могут разместить в Киеве свои системы противовоздушной обороны, а Россия ударит по украинской столице "Орешником". Эту идею Путин цинично назвал "экспериментом".

В ответ на это Зеленский уже заявлял, что идея Путина показывает, с какими отморозками воюет Украина.

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Владимир ЗеленскийВойна в УкраинеРакета Орешник