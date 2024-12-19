"Долбо**б": Зеленский резко отреагировал на идею Путина с "Орешником"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин "долбо**б". Поскольку он хочет провести эксперимент с "Орешником".
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский написал у себя в Twitter.
У себя в микроблоге Зеленский опубликовал видео на котором Путин во время сегодняшнего выступления призвал провести так называемую "высокотехнологичную дуэль". Путин предложил Западу расположить системы противовоздушной обороны в Киеве, чтобы попытаться перехватить российскую ракету.
"Люди гибнут, а ему "интересно"... Долбо**б", - написал Зеленский.
Ранее мы писали о том, что российский диктатор Владимир Путин предложил странам Запада провести "высокотехнологичную дуэль".
Он заявил, что партнеры Украины могут разместить в Киеве свои системы противовоздушной обороны, а Россия ударит по украинской столице "Орешником". Эту идею Путин цинично назвал "экспериментом".
В ответ на это Зеленский уже заявлял, что идея Путина показывает, с какими отморозками воюет Украина.
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