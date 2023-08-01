Довбик оформил издевательский гол с сольным проходом в Лиге чемпионов: видео
Форвард сборной Украины Артем Довбик отличился красивым голом в поединке второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против афинского "Панатинаикоса".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.
Греческий гранд повел на 15-й минуте, воспользовавшись ошибкой "спортклубовцев" в защите. Адамюк и Волынец не согласовали, кому выйти на мяч, поэтому Шпорар проскочил вратаря и пробил "парашютом" в направлении ворот – центрбек помешать не смог.
Видео гола Шпорара:
Нападающий "Днепра-1" сравнял счет в середине первого тайма. Украинец на тяжелом газоне домашней арены ПАО взял инициативу на себя, накрутил нескольких защитников и с острого угла отправил мяч между ног голкипера.
Видео гола Довбика:
На старте второй половины "Днепр-1" вышел вперед. Помог стандарт – после подачи углового Сарапий головой отправил мяч в сетку. Бриньоли спасти "Панатинаикос" не сумел.
Видео гола Сарапия:
К слову, ранее делегация "Днепра-1" отравилась по приезду в Грецию.
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