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Довбик и Цыганков начали избиение "Барселоны" ради лидерства в Ла Лиге: видео

Фото: "Жирондинцы" уложили "Барсу" на лопатки (twitter.com/GironaFC)
Автор: Антон Федорцив

В центральном матче 16-го тура чемпионата Испании "Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика уверенно одолела "Барселону" на выезде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 16-й тур

"Барселона" – "Жирона" – 2:4

Голы: Левандовски, 19, Гюндоган, 90+1 – Довбик, 12, Гутьеррес, 40, Валери, 80, Стуани, 90+5

 

"Жирондинцам" удалось забить быстрый мяч усилиями дуэта украинцев. На 12-й минуте Цыганков атаковал свободное пространство справа после классной передачи из глубины, прошел немного вперед и отдал налево на Довбика. Тот в касание от штанги отправил мяч за линию.

 

 

 

"Блаугранас", однако, довольно быстро отыгрались. Через семь минут свою "сухую" серию прервал Левандовски, головой замкнувший навес Рафиньи с углового. Однако на перерыв лидером ушла "Жирона" – Гутьеррес подключился к атаке и роскошным выстрелом снял паутину с ближней девятки.

Во второй половине "Барса" упустила ряд возможностей, чтобы второй раз сравнять счет. Сначала Левандовски не успел сыграть на добивании после удара Фелиша с дистанции. Впоследствии выход Рафиньи один на один с кипером подкатом пресекнул Гарсия. А позже Гюндоган дважды не попал в дальний угол с перспективных позиций.

Зато "Жирона" свой момент на 80-й минуте реализовала. Это Валери подхватил мяч после верховой дуэли Стуани, продавил Кунде и вторым касанием поразил нижний угол ворот "блаугранас". Обмен голами в добавленное арбитром время – Гюндоган все же уложил в угол, а Стуани завершил атаку с нескольких метров – итог встречи уже не изменил.

Благодаря победе "Жирона" вышла в единоличные лидеры чемпионата Испании. Команда Мичела набрала 41 очко. "Красно-белые" на два пункта опережают мадридский "Реал" и уже на 7 баллов – столичный "Атлетико" и "Барселону".

К слову, украинец Чеберко выиграл чемпионский титул МЛС в составе "Коламбус Крю".

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БарселонаЧемпионат ИспанииАртем Довбик