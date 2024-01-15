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"Доступные лекарства". Украинцы могут получить препараты для лечения расстройств психики и эпилепсии

Фото: украинцы могут получить препараты для лечения расстройств психики и эпилепсии (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

С помощью программы "Доступные лекарства" украинцы могут бесплатно получить препараты для лечения расстройств психики и эпилепсии.

Летом этого года вступил в силу обновленный реестр лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации. Их стоимость частично или полностью возмещает Национальная служба здоровья Украины.

Как получить "доступное лекарство"

В программе реимбурсации предусмотрено 65 препаратов, которые назначаются в случае расстройств психики и поведения. Получать эти и другие лекарства, входящие в список программы "Доступные лекарства", безвозмездно или с частичной доплатой, можно следующим образом:

  • В случае расстройств психики обратитесь к семейному или личному врачу или психиатру, а при эпилепсии - к неврологу или психиатру.
  • Врач создаст план лечения в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) и на его основе выпишет первый рецепт.
  • По следующим рецептам можно обращаться к врачам первичной медицинской помощи: семейному врачу, терапевту или педиатру. Врач выпишет рецепт на основе плана лечения, которые составил врач-специалист.
  • С рецептом обратиться в аптеку, имеющую договор с НСЗУ по программе реимбурсации.

Как найти аптеку

Найти ближайшую аптеку, отпускающую лекарства и медпрепараты по программе реимбурсации, можно:

  • по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77;
  • с помощью дашборда на сайте Нацслужбы здоровья.

Для этого перейдите на страницу "Перечень мест отпуск лекарственных средств по еРецепту", в меню слева выберите область или ваш населенный пункт и нужное направление программы реимбурсации.

Какие еще услуги бесплатны для украинцев - читайте в материале РБК-Украина.

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