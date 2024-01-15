"Доступные лекарства". Украинцы могут получить препараты для лечения расстройств психики и эпилепсии

С помощью программы "Доступные лекарства" украинцы могут бесплатно получить препараты для лечения расстройств психики и эпилепсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Летом этого года вступил в силу обновленный реестр лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации. Их стоимость частично или полностью возмещает Национальная служба здоровья Украины.
В программе реимбурсации предусмотрено 65 препаратов, которые назначаются в случае расстройств психики и поведения. Получать эти и другие лекарства, входящие в список программы "Доступные лекарства", безвозмездно или с частичной доплатой, можно следующим образом:
Найти ближайшую аптеку, отпускающую лекарства и медпрепараты по программе реимбурсации, можно:
Для этого перейдите на страницу "Перечень мест отпуск лекарственных средств по еРецепту", в меню слева выберите область или ваш населенный пункт и нужное направление программы реимбурсации.
Какие еще услуги бесплатны для украинцев - читайте в материале РБК-Украина.
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