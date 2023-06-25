"Доступные лекарства" распространяются на антидепрессанты. Минздрав объяснил, как получить

С помощью программы "Доступные лекарства" украинцы могут получить как бесплатные препараты, так и лекарства с небольшой доплатой. Сейчас в программу входит более 60 препаратов, направленных на поддержание психического здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Министерства здравоохранения.
По данным министерства, уровень потребления антидепрессантов в стране в 2022 году достиг пика и имеет тенденцию к росту. На безрецептурные успокоительные средства украинцы ежемесячно тратят около 300 млн гривен, причем часто на недоказательные, с сомнительной эффективностью препараты.
Зато государство предлагает не только бесплатную помощь специалистов, которые могут предложить методики, позволяющие улучшить психическое здоровье без применения медикаментов, но и "Доступные лекарства", которые являются бесплатными (или с небольшой доплатой) для пациента.
"Сейчас в программе реимбурсации "Доступные лекарства" предусмотрено 66 препаратов, которые назначаются при расстройствах психики и поведения, а также при эпилепсии", - сообщили в Минздраве.
По состоянию на 1016 субъектов хозяйствования и 12543 точки отпуска имеют договор по программе реимбурсации на препараты по лечению расстройств психики и поведения, а также эпилепсии.
С рецептом можно обратиться в любой из них, вне зависимости от места регистрации. Узнать такую аптеку среди других можно по наклейке "Доступные лекарства" или найти одним из следующих способов:
Напомним, с 1 июля возвращается норма возмещения лекарственных средств по программе реимбурсации "Доступные лекарства" только по электронному рецепту.
В Украине рецептурное лекарство отпускается по электронному рецепту. Но е-рецепт пациент может получить его даже при отсутствии телефона.
О том, как получить рецепт без телефона, можно узнать в материале РБК-Украина.
Добавим, ранее в Министерстве здравоохранения объяснили, как получить электронный больничный, находясь за границей.
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