"Доступные лекарства" распространяются на антидепрессанты. Минздрав объяснил, как получить

По данным министерства, уровень потребления антидепрессантов в стране в 2022 году достиг пика и имеет тенденцию к росту. На безрецептурные успокоительные средства украинцы ежемесячно тратят около 300 млн гривен, причем часто на недоказательные, с сомнительной эффективностью препараты.

Зато государство предлагает не только бесплатную помощь специалистов, которые могут предложить методики, позволяющие улучшить психическое здоровье без применения медикаментов, но и "Доступные лекарства", которые являются бесплатными (или с небольшой доплатой) для пациента.

"Сейчас в программе реимбурсации "Доступные лекарства" предусмотрено 66 препаратов, которые назначаются при расстройствах психики и поведения, а также при эпилепсии", - сообщили в Минздраве.

Как получить необходимый рецепт

В случае расстройств психики обратитесь к семейному, лечащему врачу или психиатру, а при эпилепсии - к неврологу или психиатру.

или психиатру, а при эпилепсии - к неврологу или психиатру. Врач создаст план лечения в электронной системе здравоохранения и на его основе выпишет первый рецепт.

За следующими рецептами можно обращаться к семейному врачу, терапевту или педиатру - он выпишет рецепт на основе плана лечения, которые составил врач-специалист.

Где можно получить препарат

По состоянию на 1016 субъектов хозяйствования и 12543 точки отпуска имеют договор по программе реимбурсации на препараты по лечению расстройств психики и поведения, а также эпилепсии.

С рецептом можно обратиться в любой из них, вне зависимости от места регистрации. Узнать такую аптеку среди других можно по наклейке "Доступные лекарства" или найти одним из следующих способов:

через сайт НСЗУ ;

позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77;

через чат-бот "Спитай Гриця".

Напомним, с 1 июля возвращается норма возмещения лекарственных средств по программе реимбурсации "Доступные лекарства" только по электронному рецепту.

В Украине рецептурное лекарство отпускается по электронному рецепту. Но е-рецепт пациент может получить его даже при отсутствии телефона.

О том, как получить рецепт без телефона, можно узнать в материале РБК-Украина.

Добавим, ранее в Министерстве здравоохранения объяснили, как получить электронный больничный, находясь за границей.

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