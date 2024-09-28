Доступные лекарства для пациентов с расстройствами психики и эпилепсией: как получить

С начала 2024 года было выписано более 100 тысяч электронных рецептов на препараты для лечения этих заболеваний, из которых около 90,5 тысяч (88,87%) были использованы. Всего за период действия программы выписано почти 365 тысяч рецептов для 57,5 тысячи пациентов.

За возмещение лекарств в категории «Расстройства психики и поведения. Эпилепсия» из госбюджета было выделено почти 34 млн гривен в 2024 году, а общая сумма возмещений составляет почти 105,5 млн гривен.

Как получить доступное лекарство?

Для получения лекарств по программе необходимо обратиться к своему семейному врачу, терапевту, педиатру или врачу-специалисту, который выпишет рецепт на основе созданного плана лечения. Рецепт действует 30 календарных дней.

Получить лекарства можно в аптеках, которые имеют договор с НСЗУ, а найти такую аптеку можно через сайт или по телефону контакт-центра 16-77.