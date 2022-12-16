Доступ снизился до 68%. Обстрел России спровоцировал перебои с интернетом, - NetBlocks

Очередной масштабный ракетный обстрел со стороны России спровоцировал перебои с Интернетом в Украине. Доступ к сети снизился до 68%.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные организации NetBlocks.
Отмечается, что наибольшие проблемы с доступом в интернет имеют области:
"Сетевые данные свидетельствуют о значительных перебоях с интернет-связью в Украине, связанных с отключением электроэнергии на фоне новых российских ракетных атак, направленных на критически важную инфраструктуру. Национальная связь находится на уровне 68% от предыдущих уровней", - пишет пресс-служба.
Фото: доступ снизился до 68%. Обстрел России спровоцировал перебои с интернетом (twitter.com/netblocks)
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массированного ракетного обстрела России 16 декабря.
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, россияне выпустили 70 крылатых ракет и 4 управляемые авиационные ракеты. Наша ПВО уничтожила 60 из них.
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