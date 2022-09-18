Здобутки ЗСУ за 200 днів війни показали на інтерактивній карті

Аналітики створили інтерактивну карту, яка показує успіхи українських військових у поверненні окупованих Росією територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням відео, зроблене Інститутом вивчення війни (ISW) та проектом "Критичні загрози".
Карта зображує досягнення українських захисників за 200 днів повномасштабної війни РФ проти нашої країни.
Так, спочатку ЗСУ повернули контроль над Київською та Чернігівською областями, слідом за ними Сумською, а зараз просуваються на Харківському та Херсонському напрямках.
Зазначається, що з квітня українські війська звільнили понад 60 тисяч квадратних кілометрів території.
Нагадаємо, що українські військові звільнили вже більше 421 населеного пункту в Харківській області.
Вчора українським захисникам вдалося форсувати річку Оскіл.
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