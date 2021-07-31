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Досягнення в боротьбі з COVID у світі знаходяться під загрозою через штам "Дельта", - ВООЗ

Автор: Артур Родивилов

На тлі поширення штаму "Дельта" світ може втратити досягнення в боротьбі з коронавірусом. COVID-вакцини є єдиним ефективним способом боротьби з недугою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив, що кількість заражень COVID-19 за останні чотири тижні зросла на 80%. За той же період смертність в Африці, де вакциновано лише 1,5% населення, зросла на 80%.

"Досягнення знаходяться під загрозою або втрачаються, а системи охорони здоров'я в багатьох країнах перевантажені",- сказав Гебреесус на прес-конференції.

Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC) описали варіант коронавірусу "Дельта" як такий, що передається, як вітрянка, і попередили, що він може викликати важкі наслідки.

Марія ван Керхове, технічний працівник ВООЗ з питань COVID-19, сказала, що варіант "Дельта" приблизно на 50% активніше передається, ніж інші штами SARS-CoV-2, які вперше з'явилися в Китаї в кінці 2019 року.

За даними ВООЗ, штам "Дельта" був виявлений в 132 країнах і став панівним у світі.

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