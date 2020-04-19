Немає достатніх знань: у Китаї відповіли на заяви про штучне створення коронавірусу

На сьогоднішній день у вчених немає достатніх знань для штучного створення вірусу, подібного коронавірусу COVID-19. Про це заявив глава Уханьского інституту вірусології Юань Чжімінь, передає CGTN.

Чжімінь вважає, що у випадку з коронавірусом немає жодних свідчень, які б говорили про штучне походження цього вірусу.

"Я ніколи не повірю, що людство вже володіє достатніми знаннями для того, щоб синтезувати подібний вірус", - сказав він.

Голова інституту зазначив, що "вірус ніяк не міг вирватись від нас", тому що співробітники дотримуються суворого регламенту поводження зі зразками.

Нагадаємо, раніше посол КНР в Росії Чжан Ханьхуей заявив, що коронавірусна інфекція була завезена в Ухань, де почалася епідемія. Він заявив, що про це свідчить послідовність генів у COVID-19.

Відзначимо, між США і Китаєм утворився конфліктів через виникнення коронавірусу. У США вважають, що він був спеціально створений за замовленням влади КНР, а в Китаї це спростовують. Дійшло до того, що Америка припинила фінансування ВООЗ, яку підозрює у змові з китайською владою.