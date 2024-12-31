До сих пор не определили происхождение: ВОЗ требует от Китая открыть данные по COVID-19

В заявлении говорится, что пандемия COVID-19, которая началась пять лет назад, унесла жизни более семи миллионов человек, нанесла ущерб мировой экономике и серьезно подорвала системы здравоохранения. ВОЗ подчеркнула, что без прозрачности, обмена информацией и сотрудничества между странами мир не сможет должным образом предотвращать будущие эпидемии и пандемии.

Китай в ответ на эти призывы заявил, что предоставил всю необходимую информацию "без утайки". Представительница Министерства иностранных дел Китая Мао Нин отметила, что пять лет назад Китай оперативно поделился информацией об эпидемии и генетической последовательности вируса с ВОЗ и международным сообществом.

31 декабря 2019 года офис ВОЗ в Китае впервые получил информацию о случаях "вирусной пневмонии" в городе Ухань. С тех пор пандемия COVID-19 изменила жизни миллионов людей и повлияла на весь мир.

Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что, несмотря на определенные уроки, которые мир вынес из пандемии, глобальное сообщество все еще не готово полностью противостоять этой пандемии.

В декабре 2021 года, пораженные масштабами разрушений, вызванных COVID-19, страны начали разработку соглашения о профилактике, готовности и реагировании на пандемию. Переговоры между 194 странами-членами ВОЗ продолжаются, хотя ключевые вопросы, такие как обмен патогенами и распределение средств борьбы с пандемиями, остаются нерешенными. Конечный срок для завершения переговоров – май 2025 года.