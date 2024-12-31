До сих пор не определили происхождение: ВОЗ требует от Китая открыть данные по COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Китай предоставить данные и обеспечить доступ к информации для понимания происхождения COVID-19. В заявлении, опубликованном в 30 декабря, ВОЗ подчеркнула, что это является как моральным, так и научным долгом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В заявлении говорится, что пандемия COVID-19, которая началась пять лет назад, унесла жизни более семи миллионов человек, нанесла ущерб мировой экономике и серьезно подорвала системы здравоохранения. ВОЗ подчеркнула, что без прозрачности, обмена информацией и сотрудничества между странами мир не сможет должным образом предотвращать будущие эпидемии и пандемии.
Китай в ответ на эти призывы заявил, что предоставил всю необходимую информацию "без утайки". Представительница Министерства иностранных дел Китая Мао Нин отметила, что пять лет назад Китай оперативно поделился информацией об эпидемии и генетической последовательности вируса с ВОЗ и международным сообществом.
31 декабря 2019 года офис ВОЗ в Китае впервые получил информацию о случаях "вирусной пневмонии" в городе Ухань. С тех пор пандемия COVID-19 изменила жизни миллионов людей и повлияла на весь мир.
Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что, несмотря на определенные уроки, которые мир вынес из пандемии, глобальное сообщество все еще не готово полностью противостоять этой пандемии.
В декабре 2021 года, пораженные масштабами разрушений, вызванных COVID-19, страны начали разработку соглашения о профилактике, готовности и реагировании на пандемию. Переговоры между 194 странами-членами ВОЗ продолжаются, хотя ключевые вопросы, такие как обмен патогенами и распределение средств борьбы с пандемиями, остаются нерешенными. Конечный срок для завершения переговоров – май 2025 года.
Напомним, в Украине изменили требования к повторной вакцинации против коронавируса. Так, ревакцинация против COVID-19 необходима только для лиц с медицинским или профессиональным риском. Базовый курс вакцинации составляет одну прививку.
К группам профессионального риска относятся медицинские работники, специалисты сферы обслуживания, учителя и другие, кто часто контактирует с большими группами людей. Группа медицинского риска включает лиц с серьезными хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания или бронхиальная астма. Ревакцинацию для таких лиц нужно проводить ежегодно, обычно каждые 6-12 месяцев перед эпидемическим сезоном.
Также РБК-Украина писало, что будет, если одновременно заболеть COVID-19 и гриппом. В ноябре уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 вырос почти на 4%, но пока что эпидемиологический порог не превышен. За период с 4 по 10 ноября в Украине заболели более 115 тысяч человек, причем более половины из них – дети. В Центре общественного здоровья отметили, что одновременное заражение коронавирусом и гриппом, или так называемая коинфекция, возможно и может осложнить течение болезни.
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