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Дожди с мокрым снегом и штормовой ветер: прогноз погоды в Украине на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Погода в Украине во вторник, 6 февраля, будет дождливая, местами с мокрым снегом. При этом ожидается штормовой ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра в Украине будет облачно. Ожидается дождь, местами, кроме юга, с мокрым снегом. Днем на Прикарпатье, Закарпатье и в Одесской области будет без существенных осадков.

Ветер западный, 7-12 м/с, ночью в Украине, днем на западе и юго-западе порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура воздуха в большинстве западных, южных, Винницкой областях и в Крыму ночью составит +1 +6 градусов, а днем +8 +13. При этом в Одесской области ожидается до +17.

На остальной территории страны температура воздуха ночью прогнозируется от +3 до -2 градусов, а днем +3 +8. На востоке и северо-востоке страны ожидается 0 +5 градусов.

Погода в феврале

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в феврале 2024 прогнозируется от -4 до +2 градусов. В Киеве ожидается близко к норме.

Тимко III, главный сурак-синоптик Харьковской области, дал свой прогноз на весну 2024 года. Пушистый метеоролог предусмотрел, что весна будет только через шесть недель. Подробнее - в материале.

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Погода в Украине