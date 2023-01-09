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На дороге под Изюмом были обнаружены российские противотанковые мины и гранаты (фото)

Фото: На дороге под Изюмом обнаружили российские противотанковые мины и гранаты (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители отыскали российские противотанковые мины у автомобильной дороги, ведущей в деоккупированный Изюм (Харьковская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"Взрывоопасные предметы были найдены на трассе регионального значения М-03 "Киев-Харьков-Довжанский" при проведении стабилизационных мероприятий", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что на обочине дороги смогли обнаружить 3 противотанковые мины ТМ-62М и 4 ручные гранаты Ф-1. Доступ на опасную территорию был незамедлительно заблокирован. На место вызваны представители взрывотехнической службы.

"Полицейские дополнительно провели разъяснительную работу среди местного населения по обеспечению личной безопасности и действий в случае обнаружения взрывоопасных предметов, в том числе замаскированных под них вещей", - добавили правоохранители.

Напомним, что 21 декабря, в селе Новый Бурлук Харьковской области в результате наезда на кассетный боеприпас от ракеты подорвался трактор.

Также в Харьковской области двое мужчин не вернулись домой. Правоохранители искали их с помощью беспилотника, но обнаружили мертвыми.

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