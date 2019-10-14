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На дорозі Львів-Луцьк в ДТП потрапив автобус з туристами

Новини » Надзвичайні події    14.10.2019 - 12:59
На дорозі Львів-Луцьк в ДТП потрапив автобус з туристами
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В автобусі знаходилися 38 туристів з Білорусі

У Львівській області на автодорозі Львів-Луцьк у неділю, 13 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі туристичного автобусу з Білорусі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку департаменту з питань цивільного захисту Львіської ОДА у Facebook.

Як повідомляється, вчора близько 16:50 поблизу села Вузлове автомобіль ВАЗ-2109 виїхав на смугу зустрічного транспорту, де скоїв зіткнення з туристичним автобусом Iveko. На момент ДТП в автобусі знаходилося 38 пасажирів, громадян Білорусі.

Зазначається, що в результаті зіткнення транспортних засобів загинув водій легкового автомобіля. Пасажири та водій автобусу не постраждали та були відправлені до місця призначення іншим транспортом.

Наразі встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 14 жовтня у Києві сталася ДТП за участі пасажирського автобусу. Транспортний засіб виїхав за межі дороги та збив електроопору. В результаті інциденту постраждала одна людина.

Також РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області мікроавтобус Volkswagen Transporter зіткнувся з пасажирським автобусом MAN. Водій автобусу не впорався з керування та в'їхав в зустрічний Volkswagen. В результаті події постраждали 9 пасажирів мікроавтобусу Volkswagen, зокрема чотири дитини.

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