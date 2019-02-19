На дорогах Києва через низку ДТП утворилися пробки

На малій кільцевій дорозі сталося кілька аварій

По состоянию на 09:30 19 февраля на дорогах Киева из-за ряда ДТП затруднено движение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Традиционно для утреннего времени затруднено движение с левобережной части в направлении Правого берега, пробки наблюдаются на Северном мосту, мосту Метро, в то же время на мосту Патона и Южном транспорт практически остановился.

Также движение затруднено на проспекте Победы, Большой окружной дороге, Голосеевском проспекте, а также в центральной части города. Отметим, почти на всей протяженности малой кольцевой образовались ДТП.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве провалилась дорога в районе Севастопольской площади. В связи с этим изменили трассу следования троллейбусов маршрутов №№ 19д, 30, 40, 40к. На место направлены аварийно-восстановительные средства.

Отметим, в Киеве в 2019 году должна появиться инспекция по парковке. Инспекторы будут фиксировать нарушения и выписывать штрафы. Введение системы штрафов станет возможным после появления сертифицированных приборов для фото - и видеофиксации.