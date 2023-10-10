"Дорога в Крым". Умеров посетил позиции ВСУ на Таврическом направлении

Министр обороны Украины Рустем Умеров посетил позиции Сил обороны на юго-восточном направлении. Чиновник встретился с руководством оперативных группировок войск "Таврия" и "Запорожье", а также пообщался с бойцами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Умерова.
"Работа с ОСУВ/ОТУ. Юго-восточное направление. Дорога в Крым", - отметил глава Минобороны.
В ходе поездки он заслушал командующего ОСУВ "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского, а также были определены проблемные вопросы и пути их решения.
"С командованием бригад 10-го армейского корпуса обсудили приоритеты в поставках вооружения и военной техники", - сообщил Умеров.
Также министр ознакомился с особенностями организации боевого управления на командном пункте оперативной группировки войск "Запорожье".
Умеров посетил позиции Сил обороны на юго-восточном направлении (фото: facebook.com/rustemumerov.ua)
"Обсудили с руководством ОУВ наиболее чувствительные темы наших подразделений: противовоздушная оборона, беспилотные авиационные комплексы, РЭБ", - отметил чиновник.
Умеров также рассказал, что в ходе посещения позиций украинских защитников наградил воинов, которые проявили себя в боях с российскими оккупантами.
"Каждый день наши военные приближают неизбежную деоккупацию Крыма и всех оккупированных территорий. Ценой тяжелых потерь и жертв. Благодарны каждому и каждой. Вместе к победе!" - подчеркнул он.
Умеров посетил позиции ВСУ на юго-восточном направлении (фото: facebook.com/rustemumerov.ua)
Отметим, что эта поездка на позиции на Таврическом направлении стала для Умерова первой после назначения на должность министра обороны 6 сентября.
Напомним, что ранее, 8 октября, глава Минобороны Рустем Умеров впервые после назначения на этот пост посетил Бахмутское направление, где встретился с военными.
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