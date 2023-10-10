"Дорога в Крым". Умеров посетил позиции ВСУ на Таврическом направлении

Министр обороны Украины Рустем Умеров посетил позиции Сил обороны на юго-восточном направлении. Чиновник встретился с руководством оперативных группировок войск "Таврия" и "Запорожье", а также пообщался с бойцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Умерова.

"Работа с ОСУВ/ОТУ. Юго-восточное направление. Дорога в Крым", - отметил глава Минобороны.

В ходе поездки он заслушал командующего ОСУВ "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского, а также были определены проблемные вопросы и пути их решения.

"С командованием бригад 10-го армейского корпуса обсудили приоритеты в поставках вооружения и военной техники", - сообщил Умеров.

Также министр ознакомился с особенностями организации боевого управления на командном пункте оперативной группировки войск "Запорожье".

Умеров посетил позиции Сил обороны на юго-восточном направлении (фото: facebook.com/rustemumerov.ua)

"Обсудили с руководством ОУВ наиболее чувствительные темы наших подразделений: противовоздушная оборона, беспилотные авиационные комплексы, РЭБ", - отметил чиновник.

Умеров также рассказал, что в ходе посещения позиций украинских защитников наградил воинов, которые проявили себя в боях с российскими оккупантами.

"Каждый день наши военные приближают неизбежную деоккупацию Крыма и всех оккупированных территорий. Ценой тяжелых потерь и жертв. Благодарны каждому и каждой. Вместе к победе!" - подчеркнул он.

Умеров посетил позиции ВСУ на юго-восточном направлении (фото: facebook.com/rustemumerov.ua)

Отметим, что эта поездка на позиции на Таврическом направлении стала для Умерова первой после назначения на должность министра обороны 6 сентября.