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Поможет более эффективно работать. Украинцев в оккупации призывают сообщать о технике РФ

Фото: глава Минцифры Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинцы, остающиеся во временно оккупированных территориях Украины, могут передавать информацию о технике РФ украинским военным. Это поможет более эффективно освобождать захваченные регионы.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Мінцифри Михайла Федорова.

"Каждый день наши военные уничтожают технику врага на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Чтобы работать более эффективно и приблизить деоккупацию, необходима информация от народной разведки Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Через "єВорог" можно сообщить о расположении техники армии РФ, а именно:

  • ракетных комплексов С300 и Искандер;
  • систем связи и средств радиоэлектронной борьбы;
  • бензовозов;
  • скопление техники и личного состава;
  • позиций артиллерии;
  • бензовозов;
  • техники, транспортируемой по железной дороге;
  • складов с боеприпасами.

"Важна любая информация о дислокации войск россиян. Главное - не забывайте о правилах безопасности. Делайте фото/видео только с безопасного расстояния. А после отправки в "єВорог" удалите историю переписки с чатом", - добавил Федоров.

Напомним, что украинские партизаны ликвидировали двух оккупантов, которые пытали жителей захваченной части Херсонской области.

Украинские партизаны взорвали блокпост оккупантов возле Олешек в Херсонской области.

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