Помощь украинцам за рубежом: как действовать в случае болезни или травмы

Украинцам, которые планируют поездку за границу, важно помнить о важности страхования. Оно может сыграть важную роль, если человек окажется в сложной ситуации из-за болезни или травмы. Государство не покрывает расходы на лечение за рубежом, поэтому все расходы должны оплачивать или страховая компания, или сам пострадавший.

Согласно закону "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", для возмещения расходов, связанных с чрезвычайными обстоятельствами во время пребывания за границей, граждане Украины должны быть застрахованы.

Что делать в случае госпитализации

Если вас госпитализировали за границей, нужно:

связаться со страховой компанией (контакты указаны в страховом полисе);

проинформировать родных или знакомых о ситуации.

Также помощь можно получить через консула. Он может:

способствовать взаимодействию с больницей, страховой компанией и компетентными органами;

предоставить контакты адвоката для возможного получения компенсации;

помочь во взаимодействии с правоохранителями, если вред здоровью нанесли третьи лица.

В консульство Украины за рубежом нужно обратиться лично или через своих законных представителей. Кроме того, украинцам советуют всегда иметь копию страхового полиса в телефоне и сообщать родным контакты страховой компании.