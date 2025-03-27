Помощь украинцам за рубежом: как действовать в случае болезни или травмы
Украинцы, которые заболели или травмировались, находясь за границей, могут получить помощь. Однако для этого нужно выполнить несколько важных шагов.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины.
Украинцам, которые планируют поездку за границу, важно помнить о важности страхования. Оно может сыграть важную роль, если человек окажется в сложной ситуации из-за болезни или травмы. Государство не покрывает расходы на лечение за рубежом, поэтому все расходы должны оплачивать или страховая компания, или сам пострадавший.
Согласно закону "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", для возмещения расходов, связанных с чрезвычайными обстоятельствами во время пребывания за границей, граждане Украины должны быть застрахованы.
Что делать в случае госпитализации
Если вас госпитализировали за границей, нужно:
- связаться со страховой компанией (контакты указаны в страховом полисе);
- проинформировать родных или знакомых о ситуации.
Также помощь можно получить через консула. Он может:
- способствовать взаимодействию с больницей, страховой компанией и компетентными органами;
- предоставить контакты адвоката для возможного получения компенсации;
- помочь во взаимодействии с правоохранителями, если вред здоровью нанесли третьи лица.
В консульство Украины за рубежом нужно обратиться лично или через своих законных представителей. Кроме того, украинцам советуют всегда иметь копию страхового полиса в телефоне и сообщать родным контакты страховой компании.
Ранее РБК-Украина писало о возможности бесплатного лечения за рубежом для украинцев, пострадавших в результате войны. С 2022 года в рамках программы "Medevac" более 5 500 украинцев были эвакуированы в зарубежные клиники для получения специализированной медицинской помощи. Для оформления медицинской эвакуации пациенты могут обратиться в областные департаменты здравоохранения или подать заявку через сайты Минздрава или командования Медицинских сил Украины (для военных).
Также мы писали о возможности получения украинцами, которые находятся за рубежом, пособия по безработице путем подтверждения своего страхового стажа, приобретенного в Украине. Украина имеет международные соглашения о социальном обеспечении с рядом стран, в частности Польшей, Эстонией, Латвией и Болгарией, которые предусматривают взаимное признание периодов страхового стажа.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.