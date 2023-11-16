Помог Javelin. ВСУ отбили атаку россиян, уничтожив вражеские БМП и танк (видео)

"Печальная история вражеского танка, двух БМП и их экипажей", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как россияне пытаются на бронетехнике атаковать позиции ВСУ.

Украинские бойцы с помощью противотанкового ракетного комплекса Javelin подбили вражескую БМП.

Вторая БМП пыталась избежать такой же участи, но ей это не удалось. Она наехала на противотанковую мину.

Танк также удалось подбить с помощью Javelin. А пехота россиян была вынуждена бежать с поля боя.

Украинские воины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 16 ноября, составили 1330 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 315 620 военных.

Украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить урон российским захватчикам. Так, за минувшие сутки ВСУ уничтожили около 600 оккупантов и 43 единицы военной техники врага.

The Guardian пишет, что потери России в войне против Украины составляют до 400 тысяч убитыми и ранеными, а в боях под Авдеевкой россияне теряют до 1000 солдат в день.