RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Помогали покупать военные технологии. США объявили о новых санкциях в отношении РФ

Фото: США ввели санкции против РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

США объявили о введении санкций в отношении транснациональной сети закупок технологий для поддержки российского военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и Государственный департамент США выявили 14 физических и 28 юридических лиц. Также восемь воздушных судов были признаны заблокированными.

"Соединенные Штаты продолжат разоблачать и нарушать цепочки военных поставок Кремля и отказывать России в оборудовании и технологиях, необходимых ей для ведения незаконной войны против Украины", - заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

Она добавила, что действия демонстрируют непреклонную преданность Минфину преследованию людей во всем мире, помогающих военным усилиям президента РФ Владимира Путина, и дружественных элит, финансирующих его режим.

Под ограничения попали сеть депутата Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова и его семья. США нашли информацию о гражданине Швейцарии, который помогал Керимову отмывать деньги. Также под санкции попал российский бизнесмен и инвестор Мурат Алиев. Российский миллиардер Андрей Гурьев также подвергся дополнительным санкциям США.

Напомним, ранее сообщалось, что США вскоре официально объявят о новых санкциях против РФ. Ограничения будут введены против "транснациональной сети", занимавшейся закупкой военных технологий для Москвы.

До этого отмечалось, что Россия хочет, чтобы Запад ослабил санкции в отношении государственного "Россельхозбанка", чтобы облегчить экспорт российского зерна. Просьба была озвучена в ходе переговоров по продлению соглашения об экспорте украинского продовольствия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиСанкции против РоссииВойна в Украине